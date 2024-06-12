«Серебряное ожерелье России» обзаведётся собственным проектным офисом

На сессии ПМЭФ, посвящённой развитию туризма, заместитель полпреда Президента России в СЗФО Любовь Совершаева объявила о создании проектного офиса для проекта «Серебряное ожерелье России».

Офис займётся мониторингом и реализацией туристских мастер-планов, участием в федеральных инициативах и развитием туризма на Северо-Западе.

Уже завершена разработка мастер-плана «Из Москвы в Санкт-Петербург», который включает регионы СЗФО и ЦФО. План предусматривает создание 70 тысяч рабочих мест и увеличение бюджетных доходов на 20 млрд рублей.

Напомним, большой туристический проект «Серебряное ожерелье России» знакомит с туристскими достопримечательностями 11 регионов Северо-Западного федерального округа. В него входят 11 музеев Мурманской области и 16 тематических направлений.

Как сообщает региональный комитет по туризму, Мурманск вошёл в межрегиональные маршруты «Северные порты России» и «Форпосты России», Терский и Ловозерский районы – в маршрут «Коренные народы «Серебряного ожерелья России», Корзуново стало частью межрегионального маршрута «Города-призраки Севера», Варзуга – одна из ярких точек маршрута «Деревянное зодчество».

Фото: https://gov-murman.ru