«Серебряные» волонтёры Кандалакши стали финалистами Всероссийского грантового конкурса

«Серебряные» волонтеры Кандалакши стали финалистами Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Мероприятие организовано Ассоциацией волонтёрских центров и Благотворительным фондом «Память поколений». Конкурс получил поддержку Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и проводится в рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения.

В конкурсном отборе участвовала заявка в номинации «Доброе сердце». Кандалакшские волонтёры представили проект «Бабушкин наказ о дорогах и о нас», направленный на проведение обучающих игровых занятий, викторин, мастер-классов, акций для детей и подростков. Проект призван формировать и закреплять у юных северян знания правил дорожного движения пешеходов и помогать обеспечивать их безопасность на дорогах города. По итогам отбора проект попал в число финалистов. Победа в конкурсе поможет приобрести новое интерактивное оборудование для проведения занятий с детьми.

Напомним, что одной из ключевых задач Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения является создание комфортных условий для использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о старшем поколении и оказание им необходимой помощи.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, стратегия разработана в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации в целях координации деятельности государственных и общественных институтов для решения существующих проблем граждан старшего поколения.

Фото: https://gov-murman.ru