Серебряный призёр Мурманского лыжного марафона Екатерина Бурянина стала победительницей чемпионата области по лыжероллерам

В мурманской Долине Уюта открылся лыжный сезон 2022/2023: после летних сборов на трассу вышли более 50 спортсменов из Мурманска, Полярных Зорей, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Североморска, Кандалакшского и Кольского района, а также из ЗАТО Александровск. Чемпионат и первенство Мурманской области прошли на лыжероллерной трассе, состоящей из затяжных подъёмов и крутых спусков, поэтому среди лыжников разыгралась нешуточная борьба за первенство.

Победительницей масс-старта среди женщин стала двукратный серебряный призер 48-го Мурманского лыжного марафона Екатерина Бурянина, представляющая Мончегорск. Напомним, что на одном из самых массовых соревнований Полярной Олимпиады она заняла второе место в гонке свободным и классическим стилем на 50 км, уступив только мастеру спорта международного класса Юлии Чекалевой.

Как сообщает региональное Министерство спорта, всего в рамках чемпионата и первенства мужчины, юниоры и юноши преодолели дистанцию в 10 км, женщины, юниорки и девушки – в 5 км. У мужчин лучшим стал также спортсмен из Мончегорска – Андрей Зародов. «Золотые» юниорские награды забрали апатитчанин Роман Шабалин и мурманчанка Лилия Санатарчук. Воспитанники мурманской областной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта Алексей Матвеев и Виталина Шарифуллина взошли на первые ступени пьедестала среди юношей и девушек. Подготовительное межсезонье подходит к своему завершению. Впереди у спортсменов – многочисленные региональные и всероссийские старты по лыжным гонкам.

Фото: https://gov-murman.ru