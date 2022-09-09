Серьёзно боится новой волны коронавируса только каждый семнадцатый житель Мурманска – «SuperJob»

Очередная волна коронавируса встревожила общество: её наступления боятся больше, чем в марте. При этом антипрививочники гораздо бесстрашнее привитых. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Мурманска.

1 из 17 жителей Мурманска всерьез боится новой волны коронавируса. Каждый третий (33%) лишь немного опасается очередного подъёма заболеваемости, а 61% совсем не боится столь стремительно мутирующего вируса.

Опрошенные старше 45 лет испытывают сильный страх перед COVID-19 чаще, чем респонденты до 34 (7% против 5%). Тех, кто немного боится, больше среди женщин (43% против 27% среди мужчин), тогда как о полном отсутствии каких-либо опасений чаще сообщали представители сильного пола (68% против 54%). Тех, кто совсем не боится коронавируса, больше всего среди жителей Мурманска с доходом свыше 80 тысяч рублей (71%). Респонденты, не вакцинированные от ковида, гораздо чаще вакцинированных говорили, что совсем его не боятся (70% против 59% среди тех, кто сделал прививку менее полугода назад).

Опрошенные из разных городов относятся к коронавирусу по-разному. О сильном страхе перед болезнью чаще сообщали москвичи и петербуржцы, реже — новосибирцы.

По сравнению с мартом нынешнего года, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, возросло и число тех, кто очень боится, и число тех, кто лишь немного опасается коронавируса (на 2 и на 7 п.п. соответственно). Такая картина близка к ситуации апреля 2021 года, когда в мире нарастала третья волна пандемии.

Время проведения: 23 августа — 7 сентября 2022 года