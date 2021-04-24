Серьёзный разговор с подрядчиками в преддверии больших работ

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера провёл рабочее совещание с руководителями подрядных организаций, задействованных в реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». На встрече также присутствовали представители профильных комитетов администрации города Мурманска, которые являются заказчиками выполнения работ.

Речь шла как о благоустройстве общественных территорий областного центра, так и о реконструкции дворов.

Собравшиеся обсудили сроки выполнения ремонтов, готовность рабочего персонала и строительной техники, а также необходимой документации для того, чтобы начало и завершение всех работ было в соответствии с графиком.

– Важно, чтобы благоустройство всех объектов завершилось не позднее 31 августа. Для этого необходимо конструктивное и оперативное взаимодействие всех сторон, – обратился к собравшимся Евгений Никора. – Я лично буду контролировать выполнение работ на всех этапах строительства.

Напомним, в рамках национально проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Мурманске запланировано благоустройство двух общественных пространств и двадцати двух придомовых территорий.