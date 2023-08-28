Серьёзный рост стоимости мазута не помешает с 1 сентября в Мурманской области запустить отопление

Одним из важнейших вопросов сегодняшнего оперативного совещания стала тема подготовки к предстоящему отопительному сезону. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что на сегодня уже готово 6020 единиц жилого фонда, 91 котельная и 7800 км инженерных сетей.

«Отдельно обозначу, что все социальные учреждения во всех муниципалитетах должны быть готовы включать отопление с 1 сентября. Но, с учётом разности погодных условий на территории Мурманской области, решение о включении тепла остаётся за главами администраций. Я прошу всех серьёзно отнестись к этой задаче, чтобы избежать как перегревов помещений в случае тёплой погоды, так и того, чтобы люди не мёрзли в социальных учреждениях», - подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также губернатор отметил, что наблюдается серьёзный рост стоимости мазута.

«Я занимаюсь этим вопросом, в том числе эту проблему обсуждали с президентом нашей страны Владимиром Путиным», - отметил Андрей Чибис.