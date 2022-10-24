Серьёзный шаг вперед - новый рекорд мурманских портовиков

601 вагон в сутки – такой рекорд обработки подвижного состава, поступающего в Мурманский морской торговый порт, установили работники грузового района №2 АО «ММТП». Предыдущее достижение составляло 501 вагонов. Таким образом, «шаг вперед» составил 100 единиц.

«Рекорд стал возможен, благодаря максимально чёткой и своевременной подаче вагонов, их выгрузке и выводу из производственной зоны, качественной работе докеров и контролю на всех этапах», - пояснил старший диспетчер по обработке вагонов Виталий Пушин, который непосредственно координировал работы со стороны предприятия.

Оценивая по горячим следам этот результат, специалисты назвали его «фантастическим». Ещё совсем недавно такие достижения трудно было представить. Сегодня они становятся частью истории предприятия.

«Это не просто рекорд, а серьёзный шаг вперёд. Его секрет – в ежедневной системной работе всех служб предприятия, нацеленной на повышение эффективности на каждом этапе. Огромное значение имеет чёткое взаимодействие с нашими партнёрами из Октябрьской железной дорогой ОАО «РЖД», и конечно же, максимально ответственное отношение к своей работе всех специалистов. Поздравляю коллег с этим достижением!» - сказал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.