Сергей Дубинин, выпускник 11 «А» класса Мурманского политехнического лицея, получил 100 баллов по физике

Сергей прекрасно успевал по всем предметам во время учёбы, отдавая предпочтение физике и математике. Он серьёзно занимается проектной деятельностью, и в прошлом году успешно представил свою работу «Криптографические методы защиты информации» на муниципальной выставке «Молодые инженеры Мурманска».

В свободное от учебы время увлекается компьютерными играми и занимается самообразованием, расширяя свои знания по любимым предметам.

Сергей Дубинин планирует продолжить обучение в одном из технических университетов Москвы и связать своё будущее с фундаментальной физикой.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, юноша отметил, что своими достижениями и выбору дальнейшего пути во многом обязан преподавателю физики и классному руководителю Юрию Александровичу Евсееву, заслуженному учителю и почётному работнику образования РФ. Выражает искреннюю благодарность наставнику и всем учителям политехнического лицея.

Фото: https://gov-murman.ru