Сергей Дубовой: «Активное участие жителей – залог успешности реализации программ по благоустройству»

Об итогах реализации стратегического плана Мурманской области «На Севере – жить!» в сфере благоустройства с 2019 по 2024 год и планах на 2025 год сегодня шла речь на оперативном совещании правительства региона, которой провел Губернатор Андрей Чибис. В мероприятии принял участие председатель Думы Сергей Дубовой.

Отмечалось, что за 5 лет были благоустроены 1061 дворовых территорий и 157 общественных пространств, реализованы 21 проект в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и 382 проекта в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект», обустроено 480 детских и спортивных площадок, на фасадах 119 зданий сделана архитектурная художественная подсветка.

- В сфере благоустройства проделана большая работа, которая затронула все населённые пункты области, от крупных городов до отдалённых посёлков, - отметил Сергей Дубовой. - То, что городская среда в муниципалитетах региона меняется в лучшую сторону, отмечают сами северяне. Уникальность стратегического плана развития Мурманской области «На Севере – жить!», заключается в том, что он разработан с активным участием жителей региона. Именно это является залогом его успешности. За первый пятилетний период реализации плана мы получили убедительные доказательства эффективности выбранных векторов развития. Наша общая цель – продолжать делать жизнь на Севере комфортной, интересной и обеспечить достойное будущее для всех поколений северян.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31745/