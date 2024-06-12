Сергей Дубовой: «День России объединяет всех, кому дорого Отечество»

Сегодня в Мурманске у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» почтили память героев. В торжественном митинге приняли участие председатель и депутаты Мурманской областной Думы, делегация парламентариев Санкт-Петербурга – участники автопробега «Дорогами Победы», представители муниципальной власти.

В своем поздравлении с Днем России Сергей Дубовой отметил:

- Праздник даёт возможность каждому почувствовать себя членом огромной дружной семьи, объединяет всех, кому дорого Отечество. Особая, памятная для нас страница в героической летописи северного края – это разгром немецко-фашистских войск в Заполярье. Осенью мы отмечаем 80-летие этого значимого события. Мы помним героев, чтим их подвиг, над которым не властно время. Искренняя благодарность всем участникам автопробега – представителям законодательного собрания Санкт-Петербурга – за вклад в сохранение исторической памяти, правды о войне и великих подвигах советских солдат!

Как подчеркнул председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, в ходе автопробега удалось познакомиться с разными страницами героической летописи Заполярья. Это важные вехи истории, и мы сохраним память о местах, которые посетили.

У памятника мурманскому «Алёше» также состоялась торжественная передача флага с юбилейной символикой Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которое отмечает в этом году 30-летие, Мурманской областной Думе.

- Этот юбилей – значимый этап в истории отечественного парламентаризма, символ стабильности государства, залог подлинного народовластия, - отметил Александр Бельский. - Три минувших десятилетия показали, что именно депутаты парламентов регионов нашей огромной страны самым непосредственным образом представляют интересы граждан в органах власти. Сейчас, находясь за Полярным кругом, отдавая должное той огромной роли, которую играет в освоении Арктики город-герой Мурманск, я хочу передать Вам наш флаг и просить вас доставить его на легендарный ледокол

«50 лет Победы». Пусть этот глубоко символичный акт подчеркнёт крепость нашей дружбы, значение сотрудничества Мурманской областной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в освоении российской Арктической зоны.

Планируется в июле этого года доставить флаг на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы».

У Вечного огня участники мероприятия возложили цветы.

Напомним, акция «Дорогами Победы» стартовала в Санкт-Петербурге. Её маршрут пролегал через Кировск, Лодейное поле, Олонец, Самботуксу, Петрозаводск, Кондопогу, Кандалакшу, Мончегорск. После Мурманска участники проедут через Полярные Зори, Медвежьегорск, Сортавалу, Приозерск и вернутся в Санкт-Петербург.

Автопробег проходит в память погибших в Великой Отечественной войне, приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 80-летию освобождения оккупированных территорий Республики Карелия от фашистских захватчиков, 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье, 30-летию Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30327/