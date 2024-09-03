Сергей Дубовой: «День знаний по-особому дорог каждому из нас, поскольку все мы когда-то были учениками»

Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, прошли 2 сентября в образовательных организациях Мурманской области. Почётными гостями мероприятий стали депутаты регионального парламента.

Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой приветствовал учеников школы №1 Видяево:

— День знаний по-особому дорог каждому из нас, поскольку все мы когда-то были учениками и до сих пор с благодарностью вспоминаем школьную пору. Первый день учебного года – это всегда время надежд и планов на будущее. Система образования в нашей стране постоянно совершенствуется – внедряются новые методики, современные учебные пособия. В этом году у некоторых ребят появятся и новые дисциплины, которые будут полезны для развития.

Парламентарий пожелал юным видяевцам неугасающей тяги к знаниям и упорства в достижении целей, родителям и учителям – выдержки и терпения.

Председатель профильного комитета Думы Алексей Гиляров с Днём знаний поздравил учащихся школы №5 в Апатитах:

— Сегодня ребята вновь встретились со своими друзьями и товарищами, с любимыми педагогами, чтобы вместе начать новый ответственный этап в жизни. Впереди – новый учебный год. Пусть он будет для всех наполнен только положительными эмоциями, хорошими оценками, важным опытом. Главное не забывать, что именно хорошее образование дает человеку веру в себя, опору для новых побед и успехов во взрослой жизни.

Для депутата Думы Михаила Павлова День знаний, который он провёл в школе №10 Кандалакши, стал двойным праздником:

— Сегодня для моей семьи особенный День знаний. В первый класс идут мои дочери. Причем, учиться они будут в школе, которую я закончил 25 лет назад. Уверен, что «десяточку» они полюбят, и на севере учиться будут с усердием и интересом.

Региональный парламентарий Ирина Просоленко, посетившая торжественную линейку в школе №5 Кандалакши, подчеркнула, что образовательное учреждение встретило ребят современными, красивыми кабинетами, комфортными пространствами и уютными рекреациями, где они смогут не только учиться, но и развиваться творчески, находить новые увлечения и дружить. Депутат пожелала всем удачного учебного года, насыщенного новыми успехами и достижениями.

­ Напутствие воспитанникам Кадетской школы Мурманска дал депутат Михаил Белошеев, который выразил слова благодарности коллективу образовательного учреждения за труд, продолжение и развитие традиций «самой домашней школы».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30656/