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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.23 10:15

Сергей Дубовой, глава регионального парламента, провёл урок обществознания в школе Заозерска

Тема разговора со старшеклассниками была выбрана не случайно. В декабре этого года будет отмечаться 30-летие Конституции Российской Федерации.

Ученикам 11 класса глава регионального парламента подробно рассказал о содержании основного закона страны, отдельно остановился на механизме принятия поправок к Конституции. Шла речь и о деятельности органов власти, законотворческом процессе, работе Мурманской областной Думы.

В завершении урока Сергей Дубовой пожелал выпускникам успешно окончить школу, скорее определиться с выбором будущей профессии, всегда быть активными и целеустремленными. Наставнику ребят – учителю истории и обществознания Татьяне Морозовой под аплодисменты учеников парламентарий вручил Благодарственное письмо Мурманской областной Думы, отметив высокий профессионализм и добросовестный труд педагога.

Также спикер осмотрел первый корпус школы, пространства которой были обновлены благодаря федеральной и региональной поддержке – реализации стратегического плана «На Севере – жить».

— В этом году здесь был проведён частичный ремонт входной группы, туалетных комнат на первом этаже. Новым оборудованием оснащены кабинеты физики и математики, которые преобразовались в площадки «Уникум». За два прошедших года обновлены актовый и спортивный залы по программе «Арктическая школа». За счёт регионального бюджета заменены окна и приобретена интерактивная панель. Установлено современное оборудование по проекту «Цифровая образовательная среда», - отметил он.

С директором школы Ириной Кондратенко Сергей Дубовой обсудил дальнейшее преображение учебного учреждения.

— Необходимо продолжить ремонт входной группы – коридора на первом этаже и подготовить документы для включения первого корпуса школы в программу капитального ремонта, – подчеркнул он. – В рамках федеральных и региональных программ, поддержке губернатора Андрея Чибиса, активной позиции руководства образовательного учреждения был обновлён второй корпус и благоустроена прилегающая к зданию территория. Первый корпус школы должен быть таким же красивым и современным. Уверен, что в скором времени так и будет.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28879/

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