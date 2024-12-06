Сергей Дубовой: «Историческая память о подвиге нашего народа – священна»

Жители Мурманской области приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». В качестве одной из основных площадок для её проведения в регионе выступила областная научная библиотека.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, обращаясь к участникам акции, отметил, что её основная цель - не столько оценка знаний, сколько привлечение внимания к подлинной российской истории и недопущение искажения фактов о подвиге советского народа в самой страшной войне двадцатого столетия.

- В мае будущего года наша страна встретит 80-летие Великой Победы. Эта дата одна из самых значимых в истории России, - подчеркнул парламентарий. - Сегодня можно с уверенностью сказать, что символы и смыслы Дня Победы выдержали суровую проверку. За время проведения специальной военной операции россияне доказали на деле, что историческая память о подвиге нашего народа – священна, и любые попытки исказить значение этого подвига не останутся безнаказанными. В России сохраняется преемственность поколений, и я уверен, что новые герои Отечества – достойны своих дедов и прадедов.

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится с 2015 года. Её организаторами выступают молодёжные парламенты при законодательных органах власти. В нашем регионе это Общественная молодёжная палата (Молодёжный парламент) при Мурманской областной Думе.

В 2024 году совместно с Российским военно-историческим обществом было решено приурочить акцию к 80-летию Победы, поэтому она носит название - «Победный 1945-й». Участникам предлагается ответить на 40 вопросов, охватывающих различные события времён Великой Отечественной войны. Проверить свои знания можно онлайн – на сайте проекта Big-History.ru в течение всего дня.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31401/