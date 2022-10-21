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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 14:30

Сергей Дубовой избран председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске состоялось заседание президиума и конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.  В них приняли участие законодатели Вологодской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Калининградской областей, республики Коми, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Заседания Президиума и Конференцию вел председатель ПАСЗР, глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Парламентариев приветствовал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой:

- Совершенствование законодательства – это постоянный «живой» процесс. Парламентарии Северо-Запада, голос которых настойчиво и уверенно звучит на самых различных площадках федерального уровня, активно участвуют в нем, обозначая единую позицию и оперативно реагируя на новые вызовы.

Об эффективном взаимодействии с областной Думой, позволяющем оперативно реагировать на новые вызовы, говорил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, отметив, что в каждом регионе есть наработанные практики решения актуальных задач, общих для всех территорий, и обмен опытом в рамках работы Ассоциации идет на пользу, прежде всего, жителям.   В центре внимания парламентариев - вопросы законодательного регулирования социальной, налоговой, финансовой сфер, образования, культуры, поддержки военнослужащих и мобилизованных, другие актуальные проблемы.

В частности, принято внесенное по инициативе законодателей Карелии обращение ПАСЗР к заместителю председателя правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. и министру финансов Российской Федерации Силуанову А.Г. по вопросу возможности установления единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, из бюджета Российской Федерации.

Парламентарии единодушно отметили необходимость корректировки законодательства, касающегося пенсионного обеспечения призванных на военную службу бывших военнослужащих и работников силовых структур. Законодатели решили обратиться с этим вопросом в правительство России, Совет Федерации и Государственную Думу.

Парламентарии поддержали инициативу законодателей Ленинградской области и решили направить обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к председателю правительства Российской Федерации Мишустину М.В. по вопросу об установлении мер, направленных на устранение случаев мошенничества при предоставлении физическим лицам микрозаймов без их личного присутствия.

Немалая часть повестки была посвящена социальным вопросам, внесённым по инициативе законодателей Вологодской области. В одном из одобренных парламентариями обращений идёт речь о поддержке детей-инвалидов, потерявших одного или обоих родителей, в другом предлагается усовершенствовать положения, предусматривающие порядок обращения за ежемесячной денежной выплатой на ребенка от 3 до 7 лет.

Также, по мнению парламентариев Северо-Запада, требует решения вопрос разработки федеральной программы капитальных ремонтов зданий дошкольных образовательных организаций. Соответствующее обращение Ассоциация направит заместителю председателя правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. О современных направлениях международного сотрудничества и формировании новой межпарламентской региональной структуры проинформировал председатель профильного комитета ПАСЗР, заместитель председателя Думы Евгений Никора. Отмечалась необходимость при создании новой структуры максимально задействовать механизм регионального парламентского сотрудничества с привлечением конструктивно настроенных к России стран.

По мнению Андрея Луценко, конференция прошла успешно, было рассмотрено более 30 вопросов.

- Созданная в 1994 году Парламентская Ассоциация за эти годы превратилась в эффективный институт межпарламентского сотрудничества, - подчеркнул Андрей Луценко. - Он жизнеспособен, работает и позволяет обмениваться опытом, принимать согласованные решения, совершенствовать законодательство и продвигать наши инициативы на федеральный уровень.

Председателем Парламентской Ассоциации избран Сергей Дубовой. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие, подчеркнув, что это большая честь и ответственность. Работа ПАСЗР продолжится в заданном темпе, очередная конференция планируется весной в Калининграде.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24836/

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