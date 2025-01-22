Сергей Дубовой: «Качество подготовки специалистов рыбной отрасли в Мурманской области перешло на более высокий уровень»

В преддверии Дня студента и Дня штурмана Военно-морского флота России глава регионального парламента посетил Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И.И. Месяцева и оценил результаты реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Средняя мореходка – одно из старейших учебных заведений Кольского Заполярья, которое готовит специалистов для рыбодобывающей отрасли с 1932 года.

Участником «Профессионалитета» образовательная организация стала в прошлом году. На средства консолидированного бюджета проведена модернизация и переоснащение 17 зон под различные виды работ. На оборудованных площадках проходят подготовку будущие судоводители, механики, рыбоводы и монтажники.

Сергей Дубовой осмотрел лаборатории, где установлены тренажёры «Навигационная прокладка курса судна», «Эксплуатация глобальной морской системы связи при бедствии», «Управление и эксплуатация судна. Ходовой мостик №1-3».

— Впечатлён условиями подготовки специалистов. В колледже создана современная образовательная среда, поэтому процесс обучения стал одновременно комфортным, интересным и эффективным, – сказал парламентарий. – Выпускники средней мореходки всегда были востребованными кадрами, которые трудились и продолжают работать на всех рыболовецких судах. Но время требовало изменений и благодаря федеральной программе, а также стратегическому плану «На Севере – жить» произошла серьёзная перезагрузка подготовки специалистов рыбной отрасли, её качество перешло на более высокий уровень. Колледж снова стал популярен среди молодых людей, как в регионе, так и далеко за его пределами. Об этом говорит и прошлогодний набор, установивший настоящий рекорд – в среднюю мореходку поступили абитуриенты из 19 регионов России.

В завершение Сергей Дубовой пообщался с первокурсниками – будущими судоводителями. Депутат поделился воспоминаниями об учёбе и службе, ответил на вопросы курсантов, а также пожелал им успехов в освоении нелёгкой специальности.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/c81/g3kv7gfwm40y4fvb32mzv0zk1b9c2exh.jpg