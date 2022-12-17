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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.22 10:30

Сергей Дубовой: командная работа – это один из важных принципов успеха и достижения результатов

В Центре управления регионом Мурманской области 16 декабря состоялось заседание собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Главы муниципальных образований региона обсудили итоги уходящего года и перспективы развития территорий в 2023 году. Подробно остановились на вопросах реализации национальных проектов и плана «На Севере – жить!».

К руководителям муниципальных команд обратился губернатор Андрей Чибис: «Хочу поблагодарить всех за ту работу, которая велась во всех муниципалитетах. Все мы - большая и слаженная команда Президента страны. И органы местного самоуправления - важная составляющая. Я хочу обратить ваше внимание на работу с гражданами. Уважаемые коллеги, наша с вами задача — это повышать уровень комфорта жизнеобеспечения наших жителей, люди должны видеть, что их слышат. Возьмём себе задачу на следующий год еще больше трансформировать коммуникацию, чтобы каждый вопрос северянина превращался в конкретные действия и решения», - сказал Андрей Чибис.

Также глава региона поблагодарил коллег за оперативную поддержку мобилизованных и участников СВО отмечая, что на сегодняшний день муниципальные органы власти также должны сконцентрироваться на оказание помощи семьям, которые ждут возвращения своих родных домой.

В заключении губернатор вручил почётные грамотны и благодарственные письма, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, который принимал участие в собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области», отметил, что 2022 год выдался напряжённым для всех, но в центре внимания органов власти приоритетными оставались социальная сфера, жизнеобеспечение городов и поселков, благоустройство и многие другие вопросы, касающиеся наших земляков:

– В немалой степени решению этих задач способствуют национальные проекты, план «На Севере – жить!». Все эти мероприятия учитываются при формировании регионального бюджета на следующий год, который недавно принят Мурманской областной Думой в окончательной редакции. Несмотря на сложности, связанные с текущей ситуацией в стране, в будущем году продолжится строительство ранее начатых объектов, финансирование вопросов социальной политики составит более 60 процентов, сохранятся ранее принятые социальные обязательства и появятся новые меры поддержки граждан. Уверен, командная работа – это один из важных принципов успеха и достижения результатов. В ней участвуют не только муниципальные власти, но и неравнодушные жители Мурманской области. При этом очень важно на местах видеть и перспективы развития территорий, правильно определять приоритеты, воплощать их в конкретные проекты и не допускать сбоев в работе.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26757/

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