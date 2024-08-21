Сергей Дубовой: «Крайне важно, чтобы все юные северяне имели равные условия для гармоничного развития и самореализации»

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой вместе с министром образования и науки региона Дианой Кузнецовой оценил ход капитального ремонта, проводимого в Мурманской коррекционной школе-интернате №3.

Масштабное обновление учреждения стало возможным благодаря президентской программе «Модернизация школьных систем образования» при поддержке правительства региона.

На выделенные средства отремонтированы фасады двух зданий школы. В стадии завершения – кровля спального корпуса, крытого перехода и пристройки. Полностью заменены системы тепло- и водоснабжения, радиаторы и светильники. Обновлены учебные кабинеты, спортивный зал, пищеблок и медицинское помещение.

Значительные средства предназначены для приобретения школьной мебели, спортивного инвентаря, компьютеров для кабинета информатики, интерактивных панелей. Дополнительно в образовательном учреждении будет создана комната детских инициатив.

— В школе обучаются 154 ребёнка, из них 50 ребят – из области, поэтому живут здесь на постоянной основе. Появление новой и современной образовательной среды, создание комфортных бытовых условий – это достаточно сильные факторы, влияющие на качество их обучения. Для нас крайне важно, чтобы все юные северяне, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья, имели равные условия и возможности для гармоничного развития и самореализации, – сказал Сергей Дубовой.

Диана Кузнецова уточнила, что в программу капремонта вошли десять школ региона, в восьми – ремонт завершится в этом году.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30587/