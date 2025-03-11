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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.25 13:30

Сергей Дубовой: «Лучший показатель эффективности модернизации ЖКХ – существенное снижение аварийных ситуаций»

На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере -жить!» с 2019 года было направлено более 6 миллиардов рублей, об этом вчера в рамках оперативного совещания рассказал губернатор Андрей Чибис. В том числе более 2,7 миллиарда рублей на эти цели было выделено из регионального бюджета.

«В сфере водоснабжения и водоотведения выполнены реконструкция станции водоподготовки в Туломе, где решена проблема с качеством питьевой воды в период паводка. Также завершена реконструкция сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива, где установлена автоматизированная водонасосная станция. В Сафоново реконструирована станция водоподготовки, благодаря чему жители населённых пунктов Сафоново и Сафоново-1, а также Росляково теперь обеспечены чистой питьевой водой», — подчеркнул Андрей Чибис.

Масштабный проект по реконструкции сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива включает прокладку 17 км водовода, в том числе под водными объектами: рекой Кола и Вересовой губой.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с подробным докладом по вопросу выступила заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алла Истомина.

В системе теплоснабжения модернизированы котельные в Терском районе, ЗАТО г. Североморск, Кольском районе и других муниципальных образованиях. Всего с 2019-го по 2023 годы модернизировано 20 котельных, что в 6 раз больше, чем за период с 2010-го по 2018 годы.

Мурманске проведён капитальный ремонт почти 15 километров (14,8 км) сетей теплоснабжения. Такие меры позволили значительно повысить надежность и эффективность теплоснабжения в регионе.

Для подготовки к отопительному периоду с 2019 года для муниципалитетов предоставляют специальную субсидию, общий объём которой составил 825 миллионов рублей. Эти средства были направлены на модернизацию 71 километра инженерных сетей и 40 объектов инфраструктуры, что позволило повысить качество подготовки к отопительному периоду и снизить количество технологических нарушений. По данным на 2023 год в два раза сократилось количество технологических нарушений на теплосетях в сравнении с 2019-ом.

В сфере электроснабжения за период с 2019 по 2024 год было модернизировано более 88 километров линий электропередач. На 2025 год запланирована разработка программы повышения надежности электросетевого комплекса Мурманской области, которая включает реконструкцию оборудования, замену проводов и приобретение спецтехники, рассчитанная до 2044 года. Общая стоимость программы составит более 60 миллиардов рублей.

Также в 2025 году планируется завершить актуализацию генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области и подписать с ПАО «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации на период 2026-2030 годов.

После газификации Мурманской области, которую инициировал Андрей Чибис при поддержке Президента России Владимира Путина, на природный газ будут переведено около 80 источников теплоснабжения.

Продолжается работа в ЗАТО. В том числе проводится модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Кольском районе, Североморске, ЗАТО Александровск и других муниципальных образованиях региона в рамках реновации ЗАТО, инициированной губернатором. Программа была поддержана Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

На эти цели из федерального бюджета направляется серьёзный объём финансирования – 10 млрд рублей ежегодно С 2024-го по 2026 годы планируется направить на эти цели более 42 млрд рублей, а из областного бюджета более 1 млрд. рублей.

«Работа по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры на территории Мурманской области в 2025 году продолжается практически во всех городах и населённых пунктах, и, конечно же, это неразрывно связано с ограничением комфортных условий для проживания жителей. И мы благодарны людям, которые с пониманием относятся к вынужденным неудобствам, поскольку реализация данных мероприятий направлена на повышение качества и надежности систем коммунальной инфраструктуры региона, в том числе при прохождении отопительного сезона», — отметила Алла Истомина в завершении доклада.

В работе оперативного заседания принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой, который отметил:

– На территории гарнизонов, расположенных в нашей области, в рамках программы реновации ЗАТО с 2024-го по 2026 годы будут реализованы проекты почти на три миллиарда рублей, из которых треть средства регионального бюджета. С прошлого года ведутся серьёзные масштабные работы по ремонту и модернизации сетей водо-, тепло- и электроснабжения. Особое внимание уделяется небольшим гарнизонам, в которых десятилетиями сети ветшали и находились в критическом состоянии, - акцентировал внимание Сергей Дубовой, комментируя итоги оперативного совещания. - В целом, если оценивать модернизацию ЖКХ в Мурманской области, лучший показатель эффективности – существенное снижение аварийных ситуаций на сетях. По сравнению с 2015-2018 годами количество аварий сократилось вдвое. Безусловно, остаётся серьёзной бюджетной нагрузкой обеспечение котельных топочным мазутом. Переход на природный газ позволит существенно сократить расходы на отопление. Проект в стадии разработки и должен быть завершён в этом году. Ждём подписания программы развития газоснабжения и газификации Мурманской области с ПАО «Газпром». Кроме этого, очень непростой остаётся тема ремонтов дворовых территорий. Здесь важно понимать, что речь идёт о поддерживающем ремонте, но все равно, эта задача трудоёмкая и для её решения выделяются серьёзные средства. В этом году из бюджета направим 300 миллионов рублей на ремонт не менее 275 дворовых проездов. Подчеркну, что северяне сами определяют, какие именно территории нуждаются в ремонте прежде других, голосуя на портале «Наш Север».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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