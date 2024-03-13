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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.24 11:00

Сергей Дубовой: «Мастер-план формируется из запросов и пожеланий жителей»

О ходе работ по разработке мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны России 11 марта шла речь на оперативном совещании правительства региона, которое провёл губернатор Андрей Чибис.

В режиме ВКС в нём принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Отмечалось, что 1 марта завершены социологические исследования, которые позволили выявить потребности жителей выбранных территорий и на их основе сформировать направления развития для каждой агломерации. Всего в различных мероприятиях, проводимых с января по март, приняли участие более шести тысяч человек.  На портале «Наш Север» запущена платформа, где каждый житель может оставить предложение по улучшению или изменению своих городов. В процесс разработки мастер-планов вовлечены более 500 экспертов Мурманской области, 16 крупнейших предприятий, северяне.

Следующий этап – широкое обсуждение сформированных предложений по развитию агломераций. 

— Напомню, что понятие «опорные арктические города» предложил ввести губернатор Андрей Чибис на заседании рабочей группы по развитию Арктики. Его предложение было поддержано, и правительство России утвердило перечень населённых пунктов в Арктической зоне, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов. Всего их 16, включая Мурманскую, Кировско-Апатитскую и Мончегорскую агломерации, - прокомментировал Сергей Дубовой. – Такой масштабный проект развития выбранных территорий позволит создать максимум возможностей для самореализации северян, повышения качества их жизни, привлекательности населённых пунктов для молодых специалистов. Он формируется из запросов и пожеланий жителей, знающих сильные стороны и проблемы своих территорий, и должен максимально учесть все их ожидания.

Мастер планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населённых пунктов Арктической зоны России разрабатываются до 2035 года, их финансирование из федерального бюджета начнётся в 2025 году.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29660/

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