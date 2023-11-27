Сергей Дубовой: «Морская пехота – это пример стойкости и силы духа»

На торжественном мероприятии в посёлке Спутник председатель областной Думы Сергей Дубовой обратился со словами поздравления к личному составу войсковой части морской пехоты.

Он отметил насыщенную историю морской пехоты России:

- Во все времена с достоинством и честью морпехи служили Отечеству. Жизнь не раз проверяла морскую пехоту на прочность, она выдержала и окрепла. Морские пехотинцы Заполярья всегда были на самых трудных и опасных участках. Высокие награды Родины – яркое подтверждение стойкости и героизма воинов бригады. Сила каждого морпеха Северного флота и крепость духа, помноженная на любовь к Отечеству, делает вас непобедимыми. Жители Мурманской области безмерно гордятся своими земляками.

Военнослужащих также поздравили с праздником депутаты областной Думы Любовь Черепанова и Максим Иванов.

В этот день участники торжественного мероприятия почтили память военнослужащих в Долине Славы и гарнизоне морской пехоты - посёлке Спутник.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28998/