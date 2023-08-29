Сергей Дубовой: «Мурманская область готова к зиме»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду вчера шла речь на оперативном совещании правительства Мурманской области, которое провёл губернатор Андрей Чибис.

Отмечалось, что во всех муниципальных образованиях проводятся мероприятия к подготовке к отопительному сезону. Мурманской ТЭЦ на сто процентов выполнен ремонт котельного оборудования, подготовка теплосетей. Особое внимание уделяется запуску тепла в жилищном фонде и социальных учреждениях. Также отмечалось увеличение темпов роста подготовке жилых домов по сравнению с прошлым годом.

— Растёт и качество работ, контроль за их выполнением - подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Посещая ЗАТО, видел, как решаются на местах давно назревшие проблемы при активном взаимодействии муниципальной власти, управляющих компаний, подрядчиков. В Гаджиево, Видяево, Заозерске на сегодня практически стопроцентная готовность – на новые поменяли теплообменники, старые трубы, стояки. Важно, что акцент сделан на подготовке к отопительному периоду социальных объектов. Школы и сады должны встретить наших детей 1 сентября тёплой уютной обстановкой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28426/