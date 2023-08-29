С 6 сентября по 3 октября в Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение состояния здоровья населенияГосударственные регистраторы мурманского Росреестра проконсультируют северян по вопросам оформления прав на недвижимость
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.08.23 10:00

Сергей Дубовой: «Мурманская область готова к зиме»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду вчера шла речь на оперативном совещании правительства Мурманской области, которое провёл губернатор Андрей Чибис.

Отмечалось, что во всех муниципальных образованиях проводятся мероприятия к подготовке к отопительному сезону. Мурманской ТЭЦ на сто процентов выполнен ремонт котельного оборудования, подготовка теплосетей. Особое внимание уделяется запуску тепла в жилищном фонде и социальных учреждениях. Также отмечалось увеличение темпов роста подготовке жилых домов по сравнению с прошлым годом.

— Растёт и качество работ, контроль за их выполнением - подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Посещая ЗАТО, видел, как решаются на местах давно назревшие проблемы при активном взаимодействии муниципальной власти, управляющих компаний, подрядчиков. В Гаджиево, Видяево, Заозерске на сегодня практически стопроцентная готовность – на новые поменяли теплообменники, старые трубы, стояки. Важно, что акцент сделан на подготовке к отопительному периоду социальных объектов. Школы и сады должны встретить наших детей 1 сентября тёплой уютной обстановкой.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28426/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари, врачи и фармацевты возглавили рейтинг самых дефицитных специалистов в Мурманской области по итогам лета
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Комментарий к новости:Андрей Удовик, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: о защите природы и какую роль в этом выполняет прокуратура
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:00«Майор и магия». Художественный сериал, 26 серия (16+)13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Рыночный диапазон зарплат в Мурманской области колеблется от 45977 до 91954 рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается к другим мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания на энергоблоке №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)НИС построим меньше, показатель среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах убран: правительство скорректировало госпрограмму рыбохозяйственного комплекса
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика