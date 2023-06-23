Сергей Дубовой: Мурманская областная Дума в первом полугодии 2023 года приняла 60 региональных законов

Депутаты Мурманской области подводят итоги законодательной деятельности за шесть месяцев текущего года.

– С начала этого года областной Думой принято уже 60 законодательных актов, – подчеркнул спикер Думы Сергей Дубовой. – Большинство из них касались мер социальной поддержки для разных категорий жителей региона. В этом парламентском сезоне принято решение о компенсации платы за жилое помещение педагогам, впервые прибывшим работать в Заполярье, и научным сотрудникам. Кроме того, право на единовременную денежную выплату на строительство индивидуального жилого дома получили молодые учёные.

Сергей Дубовой также отметил, что принят ряд законов в целях привлечения в регион медицинских кадров и материального стимулирования работников медицинских организаций. В частности, продлён до 31 декабря 2026 года срок действия закона Мурманской области «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников», конкретизированы условия предоставление права на получение мер социальной поддержки для медработников, приехавших в Мурманскую область и впервые заключившим трудовой договор на врачебную должность или должность среднего медперсонала.

Отдельным законом скорректирован правовой механизм получения единовременной денежной выплаты многодетными семьями, которые решили оформить отказ от земельного участка. Теперь многодетная семья, по объективным причинам не зарегистрировавшая право собственности на землю, получает возможность вернуть участок и получить единовременную денежную выплату в размере 340 тысяч рублей. Кроме того, при реализации данного права под многодетной понимается семья, которая на день предоставлении земельного участка соответствовала критерию многодетности, а также исключается в отношении таких семей критерий нуждаемости.

В этом году были внесены изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях», которые установили ответственность за розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, а также за нарушение отдельных требований к содержанию и выгулу домашних животных в Мурманской области.

Думой принят ряд обращений в федеральные органы государственной власти. В частности, парламентарии обратились к главе российского Правительства с предложением внести изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и предусмотреть перерасчёт платы за период временного отсутствия мобилизованных граждан, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным прибором учёта.

Большая работа проделана депутатами областной Думы по подготовке законодательной инициативы, которая предусматривает распространение гарантии в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно на пенсионеров силовых ведомств.

– Областная Дума уделяет значительное внимание реализации молодёжной политики и развитию межпарламентских связей. В этом году создан Совет молодёжных парламентов Северо-Западного федерального округа. С целью обмена опытом по реализации молодёжной политики, определения планов дальнейшей работы 30 июня в Мурманске пройдёт первое заседание Совета с участием молодых парламентариев из 11 регионов Северо-Запада России. Уверен, что это начало крепкого сотрудничества по различным вопросам, которые сегодня волнуют молодёжь, – резюмировал Сергей Дубовой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27939/