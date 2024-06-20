Сергей Дубовой: «На Севере – твой проект» - эффективная и востребованная программа с участием жителей

Глава регионального парламента Сергей Дубовой 18 июня побывал с рабочей поездкой в Видяево и Ура-Губе. В центре внимания был ход благоустройства населенных пунктов и ремонт образовательных учреждений.

В рамках президентской программы капремонта обновляется второй корпус Видяевской школы №1 – ремонтируется фасад, запланировано благоустройство территории вокруг корпуса начальной школы, закуплена новая мебель и современное оборудование. Проектом также предусмотрена подсветка здания. Благодаря победе в конкурсе «Арктическая школа» стратегического плана «На Севере – жить!» начался ремонт помещения группы продленного дня.

Пока школа готовится принять учеников 1 сентября в обновленном виде, сами ребята на каникулах активно вносят свой вклад в преображение посёлка. Сергей Дубовой встретился с бригадой школьников, которые в рамках программы «Работа рядом» озеленяют территорию Видяево. В этом году в посёлке высажены 164 дерева. Стоит отметить, что ЗАТО Видяево в прошлом году заняло третье место в номинации «Лучшее озеленение общественных территорий» в конкурсе в рамках плана «На Севере – жить!».

Парламентарий посмотрел, как идут работы по благоустройству дворовых территорий. Ремонтные работы по ул. Заречная уже стартовали: снято старое асфальтовое покрытие и бордюрный камень. Во дворе планируется асфальтирование придомовой территории, расширение проезжей части, установка скамеек и урн. Впереди также большой объём ямочного ремонта.

Показала свою эффективность программа «На Севере – твой проект» на территории с.п. Ура-Губа Кольского района. Здесь в прошлом году благодаря участию активистов сельского поселения в голосовании на портале «Наш Север» за поддержку инициативного проекта в многоквартирных домах заменены окна, поставлены новые двери, проведена внутренняя отделка подъездов. В посёлке создано комфортное пространство – общественно-досуговая зона для отдыха с прогулочными дорожками, установлены скамейки, урны, садово-парковые качели.

В этом году запланирован ремонт трёх подъездов в двух МКД, оборудование площадки для выгула и дрессировки собак на безопасном расстоянии от жилой зоны.

Сергей Дубовой посетил в Ура-Губе среднюю школу, которая обновляется поэтапно. В 2022 году появилась современная столовая – ЭКО-кафе, в апреле 2023 года приобретён школьный автобус, выделены денежные средства на замену окон. Открылся здесь и Центр образования «Точка роста». В следующем году планируется капитальный ремонт фасада здания по президентской программе.

— Преображение территорий муниципальных образований происходит, в том числе, благодаря инициативам жителей, их неравнодушию, – подвёл итоги поездки Сергей Дубовой. – Мы видим, что «На Севере – твой проект», инициированный губернатором Мурманской области, стал эффективной и востребованной программой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30364/