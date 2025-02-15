Сергей Дубовой: «Нам достался в наследство Великий Подвиг, и мы должны быть его достойны»

В Мурманске в сквере возле Памятника воинам Полярной дивизии областного центра состоялся патриотический митинг «Марафон Победы».

В нём приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко и сотрудники ведомства, руководитель регионального отделения Народного фронта Максим Сахневич, представители муниципального образования, Северного флота, силовых и надзорных ведомств, молодежных и общественных организаций, а также Управления Росреестра по Смоленской области.

Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, его организатором выступает Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

— В этом году мы отмечаем значимую дату для каждого жителя нашей огромной страны – восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне, – сказал Сергей Дубовой. – Война коснулась каждой семьи, унесла миллионы жизней и покалечила судьбы оставшихся в живых. Она показала всему миру, что такое сила духа, мужество, героизм и единство. Превозмогая трудности и лишения, наши воины боролись за каждую пядь родной земли. Большой вклад в общую победу внесли жители Кольского Заполярья, города-героя Мурманска. Нам достался в наследство Великий Подвиг, и мы должны быть его достойны.

Слова признательности спикер адресовал инициаторам проекта «Марафон Победы» за вклад в сохранение исторической памяти о событиях и участниках одной из самых кровопролитных войн двадцатого столетия.

В рамках митинга прошла передача копии Знамени Победы и флага Росреестра от Управления ведомства по Мурманской области городу-герою Смоленску.

Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением цветом к подножию памятника.

Как сообщает пресс-служба Мурманской областной Думы, Международная информационно-патриотической акция «Марафон Победы – преемственность поколений» – это проект, инициированный командой Большого Росреестра, Молодёжным советом и профсоюзной организацией ведомства, предусматривающий торжественную передачу копии Знамени Победы и флага Росреестра по всей территории Российской Федерации и дружественных стран. Проект объединил более 10000 участников в России и Белоруссии.

Второй этап «Марафона Победы» стартовал 30 июля прошлого года в Москве и проходит поочередно в городах-героях. Завершится он в мае-июне этого года.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/304/pgkyphi87v31ol43ymwpmh6pk49bkhrl.JPG