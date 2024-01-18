Сергей Дубовой: «Ни одно обращение не остается без ответа»

Работа с избирателями – одно из важных направлений деятельности Мурманской областной Думы. В прошлом году депутатам поступило 2326 обращений граждан. Северяне обращались по самым различным вопросам.

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг, капитальному ремонту, перерасчета размеров пенсий, содержания общего имущества, благоустройства территорий и ремонта дорог. Также были обозначены вопросы трудового и налогового законодательства, организации условий и мест для детского отдыха и досуга.

Как отмечает пресс-служба облдумы, большая часть (42 из 46) обращений поступили депутатам в ходе личных приёмов.

- Люди идут за помощью, их волнует также применение норм действующего законодательства, чтобы разобраться в гарантированных правах, - подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой. – Тематику задаваемых вопросов подсказывает жизнь. Каждый из них беру на контроль и тщательно отрабатываю, ни одно из обращений не остается без ответа.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29282/