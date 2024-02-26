Сергей Дубовой: обеспечение безопасности на дорогах – наша общая задача

На оперативном совещании правительства Мурманской области, которое провёл сегодня губернатор Андрей Чибис, обсуждался порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за информирование о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Сумма вознаграждения составляет 5000 рублей. Сообщить о пьяном водителе можно по телефонам: 112, 102 и 127. Соответствующий порядок был принят постановлением правительства региона и действует с начала текущего года.

- Обеспечение безопасности на дорогах – наша общая задача, - прокомментировал спикер регионального парламента Сергей Дубовой. – За неполные два месяца с начала года в регионе были выявлены 94 водителя, находящихся в состоянии опьянения. Каждый из них потенциально представлял смертельную угрозу для себя и для других участников дорожного движения. Сообщить о таком нарушителе – очень часто означает спасти чью-то жизнь.

Председатель областной Думы поддержал предложение губернатора о том, что порядок выплаты за такое информирование должен быть максимально комфортным для заявителя.

- Человек проявил гражданский долг, сообщил о нетрезвом водителе. Если информация подтвердилась, то заявитель не должен испытывать затруднения при получении вознаграждения, - подчеркнул депутат.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29539/