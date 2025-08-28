Сергей Дубовой: «Образование Мурманской области – это высокое качество знаний и всестороннее развитие ребят»

На базе Мурманского медицинского колледжа сегодня проходит традиционное августовское совещание работников образования региона. В нём принимают участие методисты, руководящие и педагогические работники образовательных учреждений области.

Темой мероприятия в этом году стала подготовка как ключевое направление развития системы образования Мурманской области в рамках Стратегии развития образования Российской Федерации и плана «На Севере – жить!».

Участников пленарного заседания приветствовали губернатор Андрей Чибис, глава регионального парламента Сергей Дубовой, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко. В его работе также принял участие председатель профильного комитета областной Думы Алексей Гиляров.

— Образование в регионе – это, прежде всего, высокое качество знаний юных северян, их всестороннее развитие и достойная подготовка к взрослой жизни, – отметил в своём выступлении Сергей Дубовой. – Такой результат во многом заслуга воспитателей и педагогов – увлеченных профессионалов с огромным творческим потенциалом, любящих своё дело и своих учеников. Это секрет мастерства педагогов и наша общая гордость. Искреннее спасибо за ваш значимый труд и огромный вклад в формирование будущего Мурманской области!

Спикер также подчеркнул, что сейчас все совместные усилия направлены на то, чтобы молодёжь оставалась жить и работать в Кольском крае. Он выразил уверенность, что и в дальнейшем качество заполярного образования останется таким же высоким, а получить образование в Мурманской области будет престижно.

Парламентарий пожелал плодотворного обсуждения и удачи в решении новых задач, вручил награды Мурманской областной Думы.

В рамках работы тематических площадок на обсуждение вынесены вопросы развития математического и естественнонаучного образования, профильного инженерного образования, успешных практик взаимодействия колледжей региона с работодателями, подготовки школьников к меняющемуся рынку труда, патриотического воспитания юных северян, создания круглосуточных детских садов и универсальных детсадов для детей студентов.

