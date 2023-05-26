Сергей Дубовой оценил реализацию нацпроектов в ЗАТО город Заозерск

Вместе с главой ЗАТО Алексеем Пеньшиным спикер регионального парламента проверил ход ремонтных работ придомовых территорий по улице Строительная, 1, 3, 5 и 7. Здесь запланирована замена плитки и освещения, установка скамеек и урн, ограждений, а также оформление световой иллюминацией. В минувшие выходные началось благоустройство пешеходной зоны.

Сергей Дубовой отметил, что обновление территории стало возможным благодаря активному участию жителей в голосовании, которое проводилось в 2022 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»:

— Это как раз тот случай, когда приоритеты в благоустройстве территорий определяют сами жители, голосуя за конкретные проекты. Мы видим, что этот подход работает.

В рамках заключённого контракта будет осуществлён и ремонт дорожных покрытий участков внутригородской автодороги по улице Строительная, 3 и 5. Подрядчик обеспечит фрезерование слоя износа, укладку асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров. Будет заменена линия освещения.

Парламентарий также оценил дорожные работы, которые ведутся на улице Флотской в рамках госпрограммы Мурманской области «Транспортная система».

— Пообщались с подрядчиком, который на данном этапе активно занимается планировкой территории и приступил к установке бордюрного камня. На участке от улицы Флотская, 14 до улицы Ленинского Комсомола будет осуществлена замена дорожного покрытия, оборудованы тротуары, установлено новое уличное освещение. Все работы идут по графику, сейчас главное не выбиваться из него, - прокомментировал Сергей Дубовой.

В этот же день спикер посетил Детскую музыкальную школу, где неделю назад торжественно открыли виртуальный концертный зал.

— Это уже восьмая площадка, появившаяся в нашем регионе благодаря федеральной поддержке. Зал на 108 мест оснащен современным мультимедийным оборудованием, акустической системой и проектором. Уверен, его открытие позволит жителям гарнизона всех возрастов в режиме онлайн включаться в культурно-музыкальное пространство, быть в курсе всех культурных событий, смотреть и слушать шедевры мирового и отечественного искусства, - подчеркнул Сергей Дубовой.

В завершение рабочей поездки глава регионального парламента вместе с учащимися и педагогами школы №289 присоединился к акции «Международный день соседей»:

— Мы озеленили пришкольную территорию, пропололи землю и разровняли её граблями. После того, как почва была подготовлена, посеяли семена газонной травы. Каждый из участников экологической акции зарядился позитивом и чувством значимости своего вклада в доброе дело. Надеюсь, что результат нашего коллективного труда будет радовать всё северное лето.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/eaf/ow4gz27m24zhdla1fsd1te3j2s47uij3.JPG