Сергей Дубовой оценил ямочный ремонт во дворах Первомайского округа Мурманска

Глава регионального парламента осмотрел участки дорожного полотна возле домов №№ 10 и12 по улице Баумана и №9 по улице Достоевского. Для обновления в этом году в рамках стратегического плана «На Севере - Жить!» мурманчане сами отобрали 134 участка, которые нуждаются в ямочных ремонтах.

— Подрядчик рассказал, что для ремонта дорожного полотна используется технология «укладка картами», при которой асфальт снимается и заново укладывается на протяжённых участках, поэтому и гарантия – не год, а четыре, - прокомментировал Сергей Дубовой. – В целом в этом году будет произведён рекордный объём ямочных ремонтов. На территории двадцати муниципальных образований обновится свыше 400 проездов, из которых 335 – в областном центре. Все эти позитивные преобразования направлены на улучшение качества жизни северян.

Сергей Дубовой посетил детскую площадку, установленную возле дома №20 по улице Достоевского. Игровая конструкция – проект-победитель всероссийского голосования за объекты благоустройства 2024 года. Она предназначена для детей от 3 до 7 лет, и включает в себя песочницу, карусель, четырехсекционные качели. Игровая зона пользуется большой популярностью у местной детворы, причем, самых разных возрастов. Ребята постарше попросили установить здесь и спортивную площадку.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30641/