Сергей Дубовой: «Основа всех достижений нашего региона – трудолюбие жителей и их любовь к родному краю»

В рамках празднования 85-летия Мурманской области в областном драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, на котором губернатор Андрей Чибис вручил государственные и региональные награды жителям Заполярья. В их числе – депутаты Государственной и Мурманской областной Думы: Татьяна Кусайко награждена знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью», Сергей Дубовой, Михаил Ильиных, Евгений Никора, Василий Омельчук, Виктор Сайгин - памятными медалями «85 лет Мурманской области», а Юрий Шадрин – Почётной грамотой Мурманской области.

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой в своем выступлении отметил, что юбилей Мурманской области – это праздник для всех, кто связал с ней свою судьбу, кто в разные годы вложил труд, знания и энергию в приумножение богатств этого прекрасного края.

- Основа всех достижений нашего региона – трудолюбие жителей и их любовь к родному Заполярью, - сказал он. - Почти вся история области – это история освоения и покорения, роста промышленной мощи, героического труда работников горно-обогатительных фабрик, металлургических комбинатов, моряков и железнодорожников, энергетиков и строителей – тысяч и тысяч людей, которые отдали этой земле свой талант и способности ради большой цели – чтобы их потомки могли счастливо жить и работать на Севере.

Праздничный вечер завершился выступлением творческих коллективов из Мурманской области, Салехарда, Петрозаводска, Выборга и Вологды.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27915/