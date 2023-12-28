Сергей Дубовой поблагодарил заполярных медиков за работу в уходящем году

В Мурманске вчера состоялось заседание коллегии регионального Министерства здравоохранения. В мероприятии приняли участие: глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко (по видеоконференцсвязи), заместитель губернатора - министр здравоохранения Дмитрий Панычев, председатель профильного комитета областной Думы Лена Лукичева, депутаты Евгений Тарбаев и Константин Биджоев, руководители и работники учреждений здравоохранения региона.

Сергей Дубовой тепло поблагодарил заполярных медиков за их благородный и очень нелёгкий труд.

- Вы находитесь на передовой в постоянной битве за здоровье и жизнь людей. Она идет порой круглосуточно и требует огромных сил, энергии, терпения и чуткости. Главный результат вашей работы – спасенные жизни – оправдывает все усилия, - сказал он.

Особую признательность глава областной Думы выразил учреждениям здравоохранения, которые оказывают медицинскую и реабилитационную помощь участникам специальной военной операции.

Сергей Дубовой поздравил медиков с наступающим Новым годом, пожелал счастья, благополучия, успехов в работе, крепкого здоровья и вручил Почётные грамоты областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/59d/qn241ey0tfbe8yr9xec6g8ccwf9hwcvm.JPG