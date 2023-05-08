Сергей Дубовой поддержал акцию «Звонок ветерану»

Председатель Мурманской областной Думы связался по телефону с двумя участницами Великой Отечественной войны из Мурманска и поздравил их с 78-й годовщиной Победы. Сергей Дубовой пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и поблагодарил за память, которую они передают из поколения в поколение.

Искренние слова благодарности и добрые пожелания спикер регионального парламента адресовал Баранцевой Антонине Ивановне. Живой легенде, известной многим северянам, – 99 лет. Блокада, голод отняли всех близких. «Дорога жизни» спасла её от смерти. Более 70 лет Антонина Ивановна живёт в Мурманской области. «Живя в Мурманске, не перестаю любить Ленинград», - подчеркнула ветеран. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За трудовую доблесть».

Получила поздравление от парламентария и Носницына Лидия Архиповна. В начале войны она была эвакуирована в Кировскую область. В июле 1944 года вернулась в Мурманск. Трудилась ученицей портнихи, мастером женской одежды в швейной мастерской Военторга Северного флота (в/ч 238). 9 мая 1945 года она была дома. «Услышала по радио сообщение о Победе. Потом началась стрельба. Палили зенитки. Мы радовались, плакали. Надеялись, что наконец-то будем жить лучше», - рассказала ветеран. Лидия Архиповна награждена орденом Отечественной войны II степени.

«История жизни двух героических женщин достойна того, чтобы об этом писали книги и снимали фильмы. Несмотря на то, что им за девяносто, они остаются энергичными, молодыми душой. Нужно учиться у наших ветеранов их жизненной силе и энергии. Для нас они – пример непревзойдённой высоты человеческого духа и беззаветной любви к Родине», - отметил Сергей Дубовой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27781/