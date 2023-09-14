Сергей Дубовой: «Поддержка образования – важное направление нашей работы»

Мурманская областная Дума 12 сентября приняла в окончательной редакции изменения в областной бюджет.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в проекте закона предусмотрен значительный рост расходов на образование - на 1,5 миллиарда рублей. В их числе - средства на строительство начальной школы на 250 мест в п. Печенга, ремонт детского сада в г. Полярный, на обновление материально-технической базы образовательных организаций.

В первом чтении и окончательной редакции депутаты одобрили законопроект, устанавливающий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с различными формами умственной отсталости, право на однократное прохождение обучения по программам переподготовки в очном формате за счёт средств областного бюджета.

Поддержка образования – это важное направление работы Думы и правительства области, отметил глава регионального парламента Сергей Дубовой.

- Этот год объявлен Годом педагога и наставника, и вопросы образования, формирования мировоззрения молодого поколения сегодня признаны в числе приоритетов на самом высоком государственном уровне, - подчеркнул спикер. - Средства на образование в Мурманской области предусмотрены немалые, но и задачи тоже серьёзные.

В рамках «Правительственного часа» министр образования и науки Диана Кузнецова рассказала депутатам о ключевых задачах развития системы образования Мурманской области в рамках национального проекта «Образование» и стратегического плана «На Севере – жить!»

Она отметила, что около 84 миллиардов рублей направлено на образование Мурманской области за четыре года. Сегодня в числе главных задач – воспитание, профориентация и повышение престижа профессии педагога. Среди важных направлений работы – патриотическое воспитание.

Диана Кузнецова проинформировала о реализации программы «Арктическая школа», региональных мерах поддержки учащихся и педагогов, работе по обновлению и ремонту образовательных учреждений. Депутаты отметили достойный уровень развития системы образования в Мурманской области и поблагодарили министра за подробный доклад.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28514/