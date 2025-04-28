Сергей Дубовой подписал соглашения с Законодательным Собранием Запорожской области и Народным Советом Луганской Народной Республики

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга 27 апреля, в День парламентаризма, состоялось заседание президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации под председательством заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина.

В заседании приняли участие представители профильных федеральных министерств и ведомств, главы законодательных собраний субъектов, в том числе спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

В повестке дня - подготовка летней оздоровительной кампании 2025 года, а также качество и доступность медицинской помощи. Обсуждались вопросы недостатка медицинских кадров узких специальностей, централизованных закупок лекарств, взаимодействия между различными лечебными организациями внутри системы, а также проблемы медицинского обслуживания пациентов в удаленных населенных пунктах.

Также заострялось внимание на организации летнего детского отдыха с учетом экологической обстановки в отдельных курортных зонах Кубани, а также повышение доступности и безопасности перевозки детей к месту отдыха.

Сергей Дубовой, комментируя итоги заседания, отметил, что в день российского парламентаризма законодатели сосредоточены на темах, которые касаются жителей всей страны, а парламент, как и столетие назад, остается связующим звеном между гражданами и властью.

- Задачи по повышению качества и доступности медицинской помощи в Мурманской области всегда на ведущем месте, - подчеркнул Сергей Дубовой. - Каждому обращению северян по вопросу получения медицинской помощи уделяется самое пристальное внимание, ни одно не остаётся без ответа. Мурманской области за последние пять лет произошли качественные изменения в сфере здравоохранения. Благодаря реализации нацпроектов и стратегического плана «На Севере – жить!» принимаются практические шаги по созданию комфортной среды в лечебных учреждениях - модернизируется работа регистратур, совершенствуется маршрутизация пациентов, развиваются цифровые сервисы. Для отдалённых населенных пунктов работают выездные бригады медиков и программа доставки пациентов «Медицинский шатал», которые очень хорошо себя зарекомендовали. Для наглядного примера - в прошлом году перевезено более 6 тысяч пациентов, выполнено 390 выездов с использованием передвижных медицинских комплексов. И в целом, на сферу здравоохранения направляются значительные денежные средства из областного бюджета. Что касается детского летнего отдыха, для нашего северного региона это важнейшее направление работы органов власти. В этом году более 17 тысяч ребят могут интересно провести каникулы с пользой для здоровья, как на юге России, так и в родном крае. Безусловно, в первую очередь путевки получат дети из семей участников СВО. Кроме того, благодаря поддержке Правительства Мурманской области, в этом году вновь будет организован отдых для ребят Приморского муниципального округа Запорожской области.

Вчера в Таврическом дворце в торжественной обстановке состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между законодательными собраниями субъектов России. Сергей Дубовой подписал соглашения с Законодательным Собранием Запорожской области и Народным Советом Луганской Народной Республики.

Стороны выразили стремление развивать межпарламентское сотрудничество, которое подразумевает обмен законотворческим опытом и усиление парламентского контроля исполнения региональных законов, при этом особое внимание предполагается уделять защите прав и свобод человека, социальной защите населения, укреплению правопорядка, обеспечению социально-экономического развития наших регионов.

Фото (пресс-службы СФ ФС РФ и Государственной Думы РФ): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32417/