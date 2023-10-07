Сергей Дубовой: «Поисковики – передовой отряд на страже нашей исторической памяти»

На территории мемориального комплекса «Долина Славы» состоялась церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ней приняли участие губернатор Андрей Чибис, председатель регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы, депутат Госдумы Татьяна Кусайко, представители Северного флота, общественных организаций.

Благодаря работе поисковиков в 2023 году на территории Мурманской области обнаружены останки 58 солдат. Часть из них уже захоронена на воинском мемориальном кладбище в Алакуртти. 7 октября в Долине Славы предали земле останки 36 солдат.

Лишь у четверых из них удалось установить фамилию, имя и отчество. Это красноармейцы Дружинин Данил Семёнович, Цветков Пётр Петрович, Бебко Леонид Николаевич, Гурьянов Павел Ильич. Ещё у одного погибшего воина удалось установить только фамилию – Мясников.

Павших солдат проводили в последний путь залпами воинского салюта. Участники церемонии почтили их память минутой молчания и возложили венки и цветы на могилы.

- Мы все знаем, какой ценой досталась Победа нашим отцам, дедам и прадедам. На Кольском полуострове в местах боев каждый клочок земли, каждый камень полит кровью бойцов, защищавших наш край и всю страну, - подчеркнул Сергей Дубовой. - Благодаря поисковой деятельности мы можем захоронить павших героев с воинскими почестями, а родственники бойцов – могут приехать на могилы своих родных и поклониться им.

Парламентарий поблагодарил поисковиков за проделанную работу, отметив, что они – передовой отряд на страже исторической памяти, так как делом подтверждают её главный и незыблемый принцип - никто не забыт и ничто не забыто.

В этот же день делегация регионального парламента побывала у обелиска воинам, умершим в 37-ом медсанбате 52-й стрелковой дивизии. Над мемориалом областная Дума шефствует с 2015 года. Парламентарии возложили цветы к памятнику и почтили память павших минутой молчания.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/6ca/xyf187ma4lnsfwu1bixhh7m0zz1oxd52.JPG