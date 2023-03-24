Сергей Дубовой: помощь наиболее уязвимым категориям граждан, поддержка работников бюджетной сферы и в дальнейшем будут в приоритете у государства

Глава регионального парламента Сергей Дубовой прокомментировал ежегодный отчёт правительства РФ в Государственной Думе, который состоялся вчера:

- Слаженная работа всех ветвей власти, как подчеркнул глава правительства РФ Михаил Мишустин, является залогом эффективного решения как социальных, так и экономических задач. Итогом взаимодействия исполнительной и законодательной власти Мурманской области стало принятие законов по поддержке медицинских работников, семей с детьми, участников специальной военной операции и их семей. В регионе планомерно идёт работа по модернизации образовательных учреждений во многих муниципальных образованиях, а значит созданию более комфортных условий для учебы, занятий спортом и творчеством. В этом году уже открыты два новых физкультурно-оздоровительных комплекса – в Кандалакше и Заозерске. Вселяет оптимизм, что помощь наиболее уязвимым категориям граждан, поддержка работников бюджетной сферы и в дальнейшем будут в приоритете у государства. Мурманская областная Дума совместно с правительством области всегда готовы поддержать значимые для людей инициативы. В программе законопроектной деятельности областной Думы на этот год немалая часть законов социальной направленности. Это «живой» документ, который может дополняться в зависимости от запросов времени.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27401/