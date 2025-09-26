Сергей Дубовой посетил дошкольные образовательные организации Мурманска, где завершился капитальный ремонт

Вместе с региональным министром образования и науки Дианой Кузнецовой спикер Думы осмотрел детские сады №93 и №50.

В дошкольных организациях обновлены фасад, кровля и внутренние помещения, заменена система электроснабжения, благоустроены дворовые территории. В одном из детсадов появились новая мебель, современное оборудование в музыкальном зале и кабинете для занятий робототехникой, мультстудия.

Все этапы ремонта находились под пристальным вниманием профильных ведомств, а также родителей воспитанников.

— Произведены масштабные ремонтные работы, объёмом и качеством которых я впечатлён. Два детских садика превратились в красивые, современные и хорошо оснащённые пространства, которые маленькие северяне будут посещать с большим удовольствием, – отметил Сергей Дубовой. – Благодаря президентской программе капитальных ремонтов общеобразовательных организаций, в которой Мурманская область участвует с 2022 года, в нашем регионе началась активная модернизация образовательной инфраструктуры. Наши дети получили возможность обучаться, всесторонне развиваться, проводить досуг, раскрывать свои таланты в совершенно новых условиях, что, конечно же, положительно сказалось на их вовлеченности в учебный процесс и успеваемости.

