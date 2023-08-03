Сергей Дубовой посетил отделение МФЦ в Заозерске

Глава регионального парламента оценил значимость создания отделений центров цифровых компетенций в отдаленных населённых пунктах, которые помогают северянам получить государственные, муниципальные и иные услуги в электронном виде.

Пообщавшись с сотрудниками местного отделения многофункционального центра, Сергей Дубовой отметил, что особой популярностью у населения пользуется «Видеоприёмная МФЦ»:

— Она открыта в 2021 году. Благодаря видеоприёмной отпала необходимость ехать в областной центр для решения того или иного вопроса. Достаточно обратиться в отделение МФЦ и оставить заявку с описанием проблемы. После сотрудник в назначенное время соединит заявителя по видеосвязи со специалистом профильного органа для решения вопроса. «Удобно, быстро и качественно», - так говорят сами жители.

На базе отделения также планируется открытие «Школы цифровой грамотности».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28362/