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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.23 09:30

Сергей Дубовой посетил приёмную комиссию Мурманского арктического университета

Как региональный координатор рабочей группы по вопросам специальной военной операции спикер Думы проверил реализацию дополнительных льгот для участников СВО и их детей при поступлении в высшее учебное заведение в этом году.

Для получения бесплатного высшего образования по очной, очно-заочной и заочной формам обучения для такой категории абитуриентов предусмотрена отдельная квота.

По словам и.о. ректора Ирины Шадриной, для участия в конкурсе по отдельной квоте в МАУ было подано 45 заявлений. Право на поступление без вступительных испытаний получили три абитуриента, девятнадцать – были зачислены на основании вступительных испытаний на приоритетном этапе по направлениям – психология, педагогическое образование, юриспруденция, физическая культура. Среди поступивших – как дети участников специальной военной операции, так и молодые люди, вернувшиеся после выполнения оперативных задач.

Сергей Дубовой отметил, что участники СВО стремятся получить высшее образование, однако в любой момент они могут вернуться к исполнению боевых задач:

— Таких ребят по их заявлениям переводят на индивидуальное обучение с сохранением всех возможностей для получения образования в университете. Более того, им предоставляется возможность получить бесплатное образование в магистратуре. Здесь в качестве индивидуального достижения будут начислены дополнительные баллы к результатам экзамена. В университете уже обучаются студенты, которые принимают участие в боевых действиях. Они поступали на внебюджет, но в настоящий момент обучаются на бюджетной основе за счёт средств университета.

Парламентарий также подчеркнул, что существует и ряд проблем с предоставлением необходимого пакета документов установленного образца. Этот вопрос взят на контроль и будет проработан в ближайшее время.

 

Фото:  https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28383/

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