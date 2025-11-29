Сложно, но можно: в преддверии Нового года северяне смогут самостоятельно запастись живой ельюЛюдей тянет в море: до конца 2025 года завершат работы по первой обитаемой подводной станции Вангард, учёные протестировали гидрокостюм для защиты от акул
29.11.25 17:00

Сергей Дубовой посетил с рабочей поездкой город Гаджиево

В центре внимания спикера регионального парламента был ход ремонтных работ в жилых домах и социальных объектах в рамках реализации плана «На Севере – Жить!», программы реновации ЗАТО, нацпроекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- В Гаджиево в этом году запланирован большой объём работ в многоквартирных жилых домах, в том числе, по ремонту кровель и утеплению фасадов, - отметил Сергей Дубовой. - Цель поездки – посмотреть, насколько подрядные организации справляются с поставленной задачей. Сейчас важно, чтобы все запланированные работы были завершены, а контракты со сроком исполнения до 31 декабря - закрыты ещё в этом году.

Ещё один пункт программы рабочей поездки спикера Думы – Центр культурного развития «Прометей», где завершается капитальный ремонт здания и концертного зала.

- Это очень важный объект для города, работы здесь велись в несколько этапов, сейчас фактически осталось установить оборудование и мебель, - подчеркнул парламентарий. – Уверен, уже очень скоро это учреждение культуры станет одним из главных центров притяжения жителей Гаджиево.

В этот же день, 28 ноября, председатель Мурманской областной Думы поздравил с 60-летним юбилеем коллектив гаджиевской средней школы №276.

- За эти годы школа стала настоящим домом для многих поколений гаджиевских детей. Здесь всегда работали и работают талантливые учителя, которые вдохновляют учеников, помогают им раскрыть свой потенциал, воспитывают чувство ответственности и уважения друг к другу. Особые слова признательности - уважаемым ветеранам, которые заложили славные традиции школы и продолжают передавать свой бесценный опыт молодым специалистам, - отметил Сергей Дубовой.

Парламентарий пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, школе - долгих лет процветания и вручил награды Мурманской областной Думы.

К поздравлениям также присоединилась депутат регионального парламента Анна Гришко.

 

 

