Сергей Дубовой посетил военный учебный центр Мурманского арктического университета

Глава регионального парламента 2 октября осмотрел классы топографии, связистов, огневой подготовки, радиационной, химической и биологической защиты, тактической подготовки и тир, обсудил вопросы образовательного процесса с преподавателями и руководством вуза.

Военный учебный центр был открыт на базе Мурманского государственного технического университета (сейчас МАУ) пять лет назад. За это время он подготовил 500 матросов и сержантов запаса. Процесс обучения организован в формате «военного дня» – прибытие к 8.30, построение, три пары занятий, обед и самоподготовка. После окончания обучения – 30-дневные сборы на кораблях и в частях Северного флота. По завершении – итоговая аттестация со сдачей экзамена. Выпускникам, успешно прошедшим испытания, присваивается воинское звание с зачислением в запас Вооруженных сил России и вручением военного билета.

Сергей Дубовой отметил, что центр позволяет студентам получить военную специальность без отрыва от основной учебы:

— Кабинеты оборудованы всем необходимым для качественного получения знаний. Но хотелось бы, чтобы материально-техническая база центра пополнялась современными образцами, дающими юношам возможность знакомиться с техникой до начала практики. Отрадно, что в Мурманске есть такой центр, и у молодых людей есть огромное желание в нём обучаться.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/e96/7t9nj4qzhf8lcjkaauvag6mhrdqzcgxx.JPG