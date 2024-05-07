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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.24 11:30

Сергей Дубовой: «Повышение качества жизни северян – одна из приоритетных задач региональной политики»

Вчера в правительстве области прошло оперативное совещание, которое провела первый заместитель губернатора Оксана Демченко. В режиме видеоконференцсвязи в нём принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Одним из вопросов повестки заседания стал доклад министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области о модернизации и ремонте инженерных сетей в 2024 году. Отмечалось, что в этом году продолжится реализация проектов по улучшению качества предоставляемых коммунальных услуг. Работы по реконструкции сетей водоснабжения в поселках Абрам-Мыс и Дровяное, станции водоподготовки в Росляково идут полным ходом, и уже в этом году объекты должны будут введены в эксплуатацию. Отопительный сезон в регионе еще не завершен, однако начата подготовка к следующему. Муниципальным образованиям предоставлены субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных работ на сетях тепло- и электроснабжения. На эти цели предусмотрено финансирование в объеме более 91 млн рублей. В рамках исполнения региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области в этом году начнётся реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, ремонтные работы предстоят и на котельных военных гарнизонов.

В ходе оперативного совещания также были заслушаны планы ремонта дорог регионального и местного значения на текущий год. Так, в 2024 году обновления будут проводиться на пяти участках региональных автодорог, четырех искусственных сооружениях и 27 участках улично-дорожной сети Мурманской агломерации в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», стратегического плана «На Севере – жить!» и плана мероприятий по развитию ЗАТО и населённых пунктов АЗРФ, в которых дислоцированы воинские формирования. Подчеркивалось, что государственная поддержка предоставлена всем муниципальным образованиям региона на ремонт 123 объектов. Продолжится работа и по установке освещения на въездах в населенные пункты.

Подводя итог совещания, Сергей Дубовой подчеркнул, что повышение качества жизни северян – одна из приоритетных задач региональной политики:

— На совещании обсуждались планы достаточно масштабных ремонтных работ, которые будут производиться на объектах коммунальной инфраструктуры и на дорогах различного значения. В этом году обновления будут проводиться во всех муниципальных образованиях. Особо подчеркну, что они затронут и военные гарнизоны, что стало возможным благодаря поддержке правительства России.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30058/

 

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