Сергей Дубовой поздравил личный состав 11 дивизии АПЛ Северного флота с юбилеем соединения
На торжественном мероприятии, посвящённом 60-летию 11 дивизии атомных подводных лодок Краснознаменного Северного флота, глава регионального парламента отметил, что доблестный путь дивизии неразрывно связан с историей подводного флота России, новой эрой его развития – атомной:
— В летописи соединения – дальние походы, успешное выполнение уникальных задач в различных районах мирового океана при неизменно высоком уровне профессионализма личного состава.
Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой выразил признательность ветеранам соединения, всему личному составу. Пожелав прославленной дивизии новых свершений и побед, успехов в служении Отечеству, спикер вручил награды областной Думы.
Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28408/