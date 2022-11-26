Сергей Дубовой поздравил матерей гарнизона подводников с Днём матери

В Гаджиево спикер областной Думы Сергей Дубовой принял участие в творческом вечере, посвящённом этой дате. Он искренне поздравил матерей гарнизона подводников, отметив, что День матери важен для каждого из нас, как и слово «мама» - первое и самое главное:

- В этот день мы выражаем горячую благодарность тем, кому мы обязаны жизнью, кто любит нас такими, какие мы есть. С раннего детства и до седин для своих мам мы остаёмся детьми. Главное в жизни мамы – счастье её ребёнка, его благополучие, здоровье, стремление поддержать его, помочь найти себя, свой путь. Именно мама зажигает в нашем сердце тепло, которое согревает всю жизнь, делает нас сильнее. В эти сложные времена для многих сыновей, защищающих Родину, слово «мама» было и остаётся источником силы, приближающей победу.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26572/