Сергей Дубовой поздравил персонал военной поликлиники в Видяево с Днём медицинской сестры

В преддверии Дня медицинской сестры, который отмечается 12 мая, глава регионального парламента поблагодарил медработников учреждения за добросовестный труд, высокий профессионализм и верность избранному делу, а также большой личный вклад в дело сохранения здоровья военнослужащих и членов их семей.

Сергей Дубовой пожелал крепкого здоровья и счастья, дальнейших успехов в работе, а также вручил награды Мурманской областной Думы.

Благодарственных писем регионального парламента удостоены операционная медицинская сестра хирургического отделения Наталия Дейкина, медицинская сестра хирургического отделения Анастасия Бабанова, палатные медицинские сестры госпитального отделения Татьяна Жук и Мавлудахон Мамаджанова, медицинская сестра анестезиста госпитального отделения Татьяна Гордеева, старшая медицинская сестра терапевтического отделения Екатерина Кривогузова, медицинская сестра терапевтического отделения Ирина Козлова, медицинская сестра стоматологического кабинета Ольга Терентьева.

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