В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
Сергей Дубовой поздравил работников культуры нашего региона с профессиональным праздником

По случаю праздничной даты в областной филармонии прошла пленарная сессия коллегии Министерства культуры Мурманской области. В мероприятии участвовали глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты Думы Герман Иванов и Анна Гришко, сенатор РФ Лариса Круглова, заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина и министр культуры региона Ольга Обухова.

В рамках деловой части участники подвели итоги реализации стратегического плана «На Севере – жить!» за 2025 год и обсудили задачи до 2030 года. В этот же день лучшим работникам культуры вручили заслуженные награды.

— Сегодня мы отмечаем праздник, который объединяет людей талантливых, инициативных, одухотворенных и увлеченных своим делом, - обратился к присутствующим Сергей Дубовой. – Именно вы – сотрудники библиотек и музеев, театральные деятели, художники, писатели и музыканты – делаете нашу жизнь светлее, ярче и насыщенней, храните духовные традиции страны и нашего северного края, приобщаете молодое поколение к искусству, помогаете раскрыть и реализовать свой талант. Ваш труд всегда на виду, при этом он поистине бесценен и незаменим. Учреждения культуры всегда были и остаются местом притяжения для наших земляков самого разного возраста. Сегодня мы видим, как успешно меняется их облик в разных уголках нашей области, в том числе в малых городах и селах. Но неизменным остается ваша преданность делу, энтузиазм, умение и желание делать мир радостнее и прекраснее.

Парламентарий пожелал всем вдохновения и новых творческих успехов, воплощения в жизнь самых смелых идей и проектов, крепкого здоровья, счастья и благополучия, вручил награды.

Почётными грамотами Мурманской областной Думы отмечены директор Североморского музейно-выставочного комплекса Светлана Павлова, руководитель кружка Центра культуры и библиотечного обслуживания в ЗАТО город Заозерск Елена Тищенко, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Мурманского колледжа искусств Маргарита Тозик, заместитель директора Кольского Центра культуры Иван Червоный, дирижер 1 категории ансамбля «Русские потешки» Эдуард Ханов, сотрудники областной научной библиотеки – Андрей Крикун и Елена Савельева.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34038/

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
