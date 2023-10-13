Сергей Дубовой поздравил с 10-летием коллектив Фонда капитального ремонта Мурманской области

Сергей Дубовой поздравил с 10-летием Фонд капитального ремонта Мурманской области

- У фонда – особая сфера деятельности, нелегкая и очень значимая для людей, - отметил спикер Думы. - Работа организации связана с качеством жизни северян. Всех нас объединяет желание жить в красивом доме, с крепкими, не текущими крышами, пользоваться исправным лифтом, получать чистую воду и другие услуги. Поэтому неслучайно к работе фонда приковано большое внимание, а вопросы ЖКХ всегда находятся в списке обращений к депутатам.

Сергей Дубовой подчеркнул, что жители Мурманской области видят и высоко оценивают важность этой работы, которая идёт круглый год и объём которой постоянно растёт. За каждым отремонтированным домом – усилия, помноженные на мастерство и надёжность. Он поблагодарил сотрудников фонда за добросовестную работу, терпение и профессионализм и вручил Благодарственные письма областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28713/