Сергей Дубовой поздравил северянок с Международным женским днём

В Мурманском областном драматическом театре вчера состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднику. Северянок поздравили губернатор Андрей Чибис, председатель областной Думы Сергей Дубовой, творческие коллективы региона.

В своём выступлении Сергей Дубовой отметил, что день 8 марта согрет чувством благодарности прекраснейшей половине человечества.

- Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосердие, душевность и терпение, женщины приносят в мир радость и гармонию, - сказал он. - Мы не представляем свою жизнь без вас – хранительниц домашнего очага, заботливых, любящих жен и матерей.

Парламентарий подчеркнул, что умение женщин достигать профессиональных высот в самых различных сферах деятельности вызывает восхищение.

- Жительницы Мурманской области активно участвуют в общественной жизни, занимаются бизнесом и политикой и при этом успевают заботиться о семье, растить детей, сохранять порядок и уют в доме, - сказал он.

Сергей Дубовой от имени депутатов Мурманской областной Думы пожелал северянкам счастья, здоровья, исполнения самых сокровенных желаний и солнечного весеннего настроения.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27249/