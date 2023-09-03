Сергей Дубовой поздравил сотрудников Мурманского линейного отдела со 100-летием патрульно-постовой службы

Глава регионального парламента отметил, что целый век сотрудники этих подразделений выполняют ответственную миссию – быть главными стражами порядка на улицах и хранителями покоя граждан:

— А ещё у службы предназначение – быть первыми. Это значит быть готовым всегда, в любой момент и порой рискуя жизнью, прийти на помощь, действовать грамотно, четко и быстро. Достойно выполнить эту задачу могут только ответственные, сильные люди, преданные своему делу. Поэтому в рядах ППС нет тех, кто прячется за чужими спинами. Служба в патрульно-постовой требует личного мужества и безупречности, компетентности и внимательности.

Сергей Дубовой пожелал всему личному составу патрульно-постовой службы полиции Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте новых успехов на благо жителей Кольского края, крепкого здоровья, мира и благополучия, а также вручил награды регионального парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28456/