Сергей Дубовой поздравил воспитанников «нахимовки» с Днём знаний

На торжественном мероприятии 1 сентября в Мурманском филиале военно-морского нахимовского училища глава регионального парламента Сергей Дубовой тепло поздравил всех с началом нового учебного года:

- Для воспитанников он обязательно будет связан с открытиями – новых знаний, умений, своих способностей. Вы узнаете много интересного, найдёте друзей, окрепните физически и духовно. Учитесь в удовольствие, с радостью. Уверен, какой бы трудной не была дорога к знаниям, результат оправдает ожидания. С вами всегда рядом будут мудрые наставники – опытные знающие преподаватели, профессионалы высокого уровня.

Искренние поздравления Сергей Дубовой адресовал педагогам и воспитателям нахимовского училища:

- Являясь мудрыми наставниками и «рулевыми» на пути к новому, вы закладываете в учениках зерна знаний и человечности, учите мыслить и учитесь сами.

Спикер пожелал всем успехов, терпения, крепкого здоровья и счастья.

Со словами поздравления к «нахимоцам» обратились также командующий Краснознаменного Северного флота адмирал Александр Моисеев, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/735/k7uf91x224ztn2s8xubhsrpyhhuu6sjc.JPG